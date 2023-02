Avranches. Une fête pour découvrir une multitude de jeux

Ce samedi on fête tous les jeux à Avranches ! Venez découvrir les dernières nouveautés ou redécouvrez des jeux plus traditionnels comme les cartes ou encore les échecs. Jeux de plateau, jeux créatifs de construction, jeux de rôle ou encore jeux vidéo, il y en aura pour tout le monde ! Un atelier de création et de fabrications de jouets sera également au programme.

Rendez-vous ce samedi 25 février de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h dans la salle Victor Hugo, et c'est gratuit !

Toutes les infos sont à retrouver sur le site internet d'Avranches.