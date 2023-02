The Voice. Benaël, premier talent normand à passer sur la scène des auditions à l'aveugle

Samedi 25 février, c'est le retour de l'émission The Voice sur TF1, rendez-vous a 21 h 10 pour découvrir de nouveaux talents. Un des talents de cette première émission est normand, Benaël, jeune lycéen de Saint-Sulpice-sur-risle dans l'Orne a décidé de venir se confronter à la scène de The Voice. Devant le jury ou plutôt derrière le jury, composé de Vianney, Amel Bent, Zazie et Big Flo et Oli, il a bien l'intention de tout donner pour réaliser son rêve comme il nous l'explique.

Grand sportif, il pratique le basket depuis ses 11 ans, un sport qui lui permet de se défouler mais c'est bien sûr avec sa voix qu'il compte convaincre le jury de professionnels demain soir. Avec une mère danseuse professionnelle et un père musicien amateur qui le soutiennent comme jamais, Benaël a toutes ses chances d'être sélectionné pour la prochaine étape.

Rencontre avec Benaël, interview :