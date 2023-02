[Photos et vidéos]. Une très belle cavalcade au Carnaval de Granville

C'est l'un des temps forts du Carnaval de Granville : la grande cavalcade. 46 chars ont défilé devant une foule compacte dimanche 19 février. Selon les carnavaliers, il y a même plus de spectateurs que sur les dernières éditions, avant Covid. En costume de "Où est Charlie", Cédric Bazire charge un canon à confettis sur son char, celui de la septième compagnie. "Excellent ! Ça y est, là c'est le grand boom. On est à fond dedans, il y a du monde, il fait beau… C'est Granville quoi", témoigne-t-il.

Solveig Postaire est en costume d'Indiana Jones. Elle fait partie du char Jus de moule. "C'est incroyable, après deux ans sans pouvoir faire carnaval, là c'est vraiment un vrai plaisir et il y a du monde, c'est super. On travaille toute l'année pour ça, alors c'est vrai que c'était hyper frustrant pour nous. Là on retrouve tout le monde", assure-t-elle.

Solveig Postaire, fouet d'Indiana Jones, est particulièrement heureuse d'être présente.

Antony Rémond du char Pourkoipetit note, lui, : "Il y a plus de monde qu'il y a trois ans déjà. Le beau temps y fait aussi, mais c'est vraiment génial."

Les costumes étaient variés lors de la cavalcade.

On retrouvait même des pirates.

Même le maire, Gilles Ménard, a joué le jeu.

Tous les âges étaient présents à Carnaval, et tous ont joué le jeu.

Le thème de ce char ? Le Lido !

Et là les homards et la pêche à Granville.

Chaque char à son service d'ordre… pour le laisser passer.