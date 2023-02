Côte de Nacre. Après une chute pendant une intervention, l'ouvrier de Veolia est mort étouffé

Un dramatique accident de travail s'est produit le 3 mars 2020, à Bernières-sur-Mer. Un ouvrier, très qualifié de l'avis général, est tombé dans un regard qui reçoit les eaux de pluie, alors qu'il effectuait une réparation.

Des maisons proches se trouvant inondées, la société Veolia avait été appelée pour étudier le problème. Après vérification, décision est prise de changer des tuyaux. L'ouvrier prépare le matériel et commence la réparation mais, pour une raison inconnue, alors qu'il suffisait de plonger le bras dans le regard, il est tombé dedans la tête la première. De forte corpulence, il n'a pu se redresser et est mort étouffé. Il était titulaire d'un CATEC (certificat de travail en espace confiné), donc à même d'apprécier comment faire la réparation.

Ils veulent comprendre

Sa femme et un de ses enfants étaient présents à l'audience du tribunal judiciaire de Caen mardi 14 février, très dignes et sans aucune animosité. Ils voulaient seulement comprendre comment un tel accident avait pu se produire. Mais les différentes auditions et enquêtes n'ont pu répondre à leur attente. Aucun malaise ou problème de santé n'a pu être détecté lors de l'autopsie.

À la barre, le représentant légal de Veolia, très affecté, s'est montré plein d'empathie, reconnaissant que la victime était un excellent employé, sachant parfaitement son métier. Lui aussi aurait aimé avoir des réponses claires. L'avocate de la partie civile reconnaît que la direction de l'entreprise a été exemplaire avec la famille après le drame, mais pense qu'il y a eu des manquements de sa part.

Le procureur attendait également des réponses. "Que s'est-il passé ? Nous ne le savons pas. Difficile de reconnaître une responsabilité. Je m'en remets à la décision du tribunal, car pour moi, il n'y a pas d'éléments suffisants pour condamner Veolia".

Le délibéré sera rendu le 28 mars.