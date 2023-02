Bonne table près de Caen. L'Atelier Gourmand, pour servir de cobaye

Cette semaine, ce n'est pas un restaurant à proprement parler que la rédaction a testé, mais un "restaurant d'application d'apprentis", comme le précise Véronique Thommerel, coordinatrice pédagogique de l'Institut régional de formation pour adultes (IRFA) d'Hérouville-Saint-Clair. Ici, des jeunes et moins jeunes se forment pour devenir cuisinier, commis de cuisine, pizzaïolo, crêpier, barman ou serveur. Et puisque ces métiers nécessitent de pratiquer pour performer, les "stagiaires" comme ils sont nommés s'exercent grandeur nature, au sein de l'Atelier Gourmand.

Cuisine digne d'un restaurant

Le lieu est assez petit, une vingtaine de couverts, et ressemble à une cantine scolaire. L'expérience commence par l'intervention de notre barman du jour, qui nous propose des cocktails. Je penche pour le Raspberry Field, composé de bourbon et autres ingrédients. "Il s'agit d'une création d'une stagiaire", explique Thibault Le Sciellour, formateur. Le menu est unique, change chaque jour, et est décidé en fonction de la typologie des stagiaires présents. "On peut partir sur de la restauration rapide, un brunch, ou un menu plus gastronomique", détaille Véronique Thommerel. Le menu du jour est quelque peu mentholé. En entrée, ce sont de délicieuses bricks de crevettes à la menthe, avec un beurre au citron. L'alliage est réussi, et les stagiaires en cuisine pilotés par Tanguy Alliet n'ont rien à envier à un "vrai" restaurant.

Bricks de crevettes à la menthe.

Le repas se poursuit avec de l'agneau rôti servi avec des pommes boulangères, puis se termine par une mousse menthe chocolat, crumble de noisette et crème anglaise mousseuse à la menthe. Un vrai délice.

Agneau rôti et pommes boulangères.

Surprise au moment de régler l'addition, le repas me revient à 11,50 €. Si le tarif est si abordable, c'est évidemment car l'IRFA n'a pas un but lucratif, et aussi grâce à la Région Normandie, qui aide à son financement. Alors, si vous souhaitez servir de cobaye aux stagiaires, c'est tous les midis du mardi au vendredi, sur réservation obligatoire. Et n'oubliez pas de faire preuve d'indulgence avec ces futurs professionnels !