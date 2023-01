Rouen. L'Institut catholique de Paris présente ses quatre licences rouennaises pour 2023

L'Institut catholique de Paris (ICP) ouvrira à la rentrée 2023 quatre diplômes nationaux de licence à Rouen dans ses domaines d'excellence en sciences humaines et sociales ainsi qu'en sciences de l'éducation. Quatre licences sont accessibles via Parcoursup en Droit, en Histoire de l'art, en Sciences de l'éducation et en Sciences sociales, Économiques et Politiques. L'ICP offre aux étudiants l'opportunité de vivre une expérience internationale grâce à ses partenariats avec 140 universités, dans 40 pays. Pour favoriser l'accès de tous à ces diplômes, l'ICP met en œuvre une politique d'accessibilité, en modulant les frais d'inscription en fonction des revenus du foyer. Les boursiers du Crous bénéficient d'une réduction supplémentaire. Les étudiants en difficultés financières, dont la soif de connaissance et l'aptitude aux études sont avérées, peuvent également obtenir un soutien financier de l'ICP grâce à l'attribution de bourses de solidarité. Enfin, les bourses "ICP international" permettent aux étudiants les plus modestes de concrétiser leur projet de mobilité dans une université étrangère partenaire.

Un campus au cœur de Rouen

Situé en centre-ville, route de Neufchâtel, le nouveau campus de l'ICP fait écho aux campus parisien et rémois. "Des travaux d'aménagement ont débuté afin de créer des espaces universitaires accueillants, à taille humaine, fonctionnels et favorisant l'innovation pédagogique, indique Yann Poincignon, directeur de l'ICP campus de Rouen. Il accueillera la première année de 150 à 200 étudiants et jusqu'à 1 000 à terme." Cette nouvelle implantation bénéficie du soutien financier de la Région et de la Métropole. Le projet de campus à Rouen est également développé en partenariat avec des entreprises locales afin que l'offre de l'ICP réponde aux besoins de formation du territoire.