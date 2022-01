La chute du Mur célèbrée au Mémorial

Bientôt 20 ans que le Mur de Berlin est tombé. Le 9 novembre, une date historique que le Mémorial ne souhaite pas manquer en matière de commémoration. Outre la Bataille de Normandie et la Seconde Guerre mondiale, les allées du musée caennais regorgent d'évocations à la Guerre Froide ainsi qu'à la chute du bloc communiste et ses États satellites. Le coup d'envoi des célébrations du 9 novembre a déjà été donné dans la salle de cinéma du Mémorial. Dimanche 20 septembre, le maire de Caen et Stéphane Grimaldi, directeur du lieu, ont reçu Christophe Rossignon et Christian Carion, respectivement producteur et metteur en scène. Les deux invités ont présenté leur dernier film, intitulé L'affaire Farewell. Un long métrage dans lequel on retrouve Guillaume Canet et Emir Kusturica, et qui touche, sous couvert de sujets d'espionnage, aux relations entre France, Russie et États-Unis, au début des années 1980.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire