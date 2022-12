Place du commerce. Shopping, ils sont nouveaux au Havre

Pour sa première implantation en Normandie, l'enseigne a choisi Le Havre. Le multistore havrais est dédié à l'électronique et l'électroménager.

Le géant du net s'installe au Havre. UBALDI a ouvert ses portes le 7 novembre dernier, sur 1 800 m2 d'espace de vente au sein de la galerie marchande d'Auchan La Lézarde, à Montivilliers. UBALDI propose les grands noms de l'électronique, du high-tech et de l'électroménager. Treize personnes ont été embauchées. L'enseigne est une propriété du groupe MK1 (Ixina, Cuisine Plus et La Casa Moderna), qui veut poursuivre ses implantations en Normandie. Il possède déjà huit magasins à Caen, Le Havre, Rouen, Cherbourg et Dieppe.