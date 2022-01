Journée du patrimoine : tout le programme

Visites Libres et gratuites



- Abbaye aux Dames, samedi et dimanche de 10h à 17h30.

- Abbaye aux hommes, samedi de 14h à 19h et dimanche de 9h à 13h et de 14h à 19h.

- FRAC, samedi et dimanche de 14h à 18h.

- Hôtel de Blangy, samedi de 9 h à 12 h et de 14h à 17h.

- Jardin-musée de la Luna Rossa, samedi et dimanche de 10 h à 18 h. Réservation : 02 31 30 41 00.

- Démonstrations de taille de pierre à l’église Saint-Pierre, dimanche de 10h à 18h.

- Musée d’initiation à la nature, samedi et dimanche de 14 h à 18 h.

- Monastère des bénédictines, samedi à 16 h.

- Musée de la poste, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.

- Musée de Normandie, samedi et dimanche de 9h30 à 18h.

- Temple de l’église réformée de France, samedi et dimanche de 15h à 18h.



Visites guidées et gratuites

- Abbaye aux Dames et Abbaye aux hommes, samedi et dimanche.

- Visite nocturne de l’Abbaye aux Dames, samedi à 21h. Réservation au 02 31 06 98 4

- Abbatiale Saint-Etienne samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h30 et dimanche de 14h30 à 18h30.

- Visite guidée de l’abbaye aux Hommes en tant qu’ îlot sanitaire, samedi à 10h, durée 2h. Réservation obligatoire au 02 31 30 42 8.

- Visite guidée du FRAC, samedi et dimanche à 14h15, 15h15 et 16h15. Gratuit

-Visite guidée du musée de la poste, samedi et dimanche à 10h30, 14h et 16h.

- Visite guidée du palais de justice Gambetta, samedi à16h, réservation 02 31 30 70 28.

- Visite guidée du Campus 1, de la Bibliothèque Universitaire, du plan de Rome 3D samedi et dimanche à 10h et à 14h. Rendez-vous devant le Phénix.



