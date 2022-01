Dans les salons du préfet

Des visites guidées de la cour d'honneur seront notamment proposées gratuitement et sans réservation. Le public pourra ainsi découvrir ce site qui, en son temps, a coûté des sommes énormes au département. Le jugement sans appel émis peu avant 1870 par Guillaume Trébutien, érudit caennais et ami de Jules Barbey d'Aurevilly, a entre autre jeté pour des décennies le discrédit sur un bâtiment qui constitue pourtant un bel exemple d'architecture publique néoclassique et sur l'oeuvre majeure de Jean-Baptiste Harou-Romain, architecte peu connu aujourd'hui mais estimé en son temps. La Préfecture du Calvados, bâtiment particulièrement homogène en dépit d'une construction échelonnée sur un demi-siècle, présente la particularité d'être l'une des rares préfectures françaises créées en même temps que l'institution qu'elle abrite. Elle constitue un important témoignage de l'architecture publique néoclassique en Normandie,



