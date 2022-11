Caen. Noël : la ruée dans les magasins de décoration

La magie de Noël opère dans cette boutique au nord de Caen. Le magasin Centrakor, situé à Saint-Contest, a ouvert pour la première fois un espace de 500 m2 totalement dédié à la décoration de Noël. Guirlandes, boules de Noël, art de la table, sapins, personnages… Plus de 1 500 références sont à découvrir. Depuis le samedi 22 octobre, date d'ouverture, la boutique ne désemplit pas. "Il y a des promeneurs mais aussi des clients qui trouvent des petits plaisirs. On compte déjà 2 700 passages en caisse (à la date du 2 novembre, ndlr). Le panier moyen est de 28 €", constate Alexandra Mohammedi, co-gérante de l'établissement.

À un mois et demi des fêtes de fin d'année, Maryse Enguehard a déjà la tête plongée dans la décoration. "On fête Noël chez moi cette année, alors je commence de bonne heure. Ça va venir vite !", sourit-elle, un renne en bois dans les mains. Devant les villages enchantés, Angélique Dufour est une férue de Noël. "J'ai déjà monté mon sapin mais il n'est pas encore décoré, sourit-elle, le panier bien rempli de lutins et de fleurs pailletées. J'ai envie de changer. Cette année, ça sera doré et rouge !" Dans les allées du magasin, la foule est au rendez-vous, notamment le week-end. Avec l'inflation, les clients font attention au porte-monnaie. "Je dois en avoir pour 50 €", ajoute Angélique. Pour Maryse, pas question de tout changer. "Je sais ce que je cherche. Les retraites ne sont pas extensibles !"