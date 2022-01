Le CHU de Caen à la 16e place nationale

Voilà une nouvelle qui devrait redorer le blason du CHU de Caen. Malgré le scandale provoqué par la mise en examen de l'ex-directeur de l'établissement médical, Joël Martinez (abus de confiance, détournement de fonds au préjudice d'autrui et atteinte à la liberté et à l'égalité de l'accès aux marchés publics), le CHU de Caen a progressé en une année de neuf places et se situe 16e parmi les 50 meilleurs hôpitaux de France. "Je suis persuadé que cet encouragement sera apprécié par le personnel du CHU, qui contribue à l'excellence des soins et à la qualité du service public" , a déclaré Philippe Duron, le député-maire de Caen.

De quoi peut-être aussi redonner confiance aux futurs médecins qui choisiront de faire leur internat à Caen l'année prochaine.



