Découvrez le château du Taillis à la lueur des bougies

Le château du Taillis a été construit en 1530 sur les bases d'une ancienne maison forte datant du XIIIe siècle. De cette époque, il ne reste plus aujourd'hui que les caves. L'édifice érigé au XVIe doit sa silhouette au courant de la seconde renaissance italienne, alors très en vogue. Avec les siècles, le château s'agrandit : les parties datant du XVIIe sont de style Louis XIII et celle du XVIIIe ont pris la facture classique. A partir de cette époque le château ne sera plus remanié. Ce n'est qu'en 1998 que ses actuels propriétaires, la famille Navarro qui vient alors de l'acheter, décide de l'ouvrir au public. Depuis cinq ans ils font revivre son histoire à la lueur de 1600 bougies et 50 torches au cours d'une visite nocturne d'environ deux heures qui se clôture en beauté par une petite collation.

Pratique. Visite aux lumières du Château du Taillis, samedi 13 août, 21h30. Tarifs. 6€ pour les adultes ; 3€ pour les enfants et étudiants ; Gratuit pour les moins de 6 ans.