Granville Terre et Mer. Le tri sélectif s'élargit

Le tri des déchets va changer à Granville Terre et Mer. Ça commence le samedi 1er octobre. Le principe d'apport volontaire dans des bacs enterrés ou des colonnes de tri reste le même, mais plus de déchets vont aller dans ces poubelles. "L'idée est vraiment de simplifier le geste de tri des emballages. Le pot de yaourt, le sachet de gruyère râpé, la barquette de jambon, ça ira dans le container de tri", explique Juanita Sauvaget, responsable du service déchets de GTM. Il n'y a pas besoin de les rincer, juste bien les vider, et ne pas les emboîter. Ces déchets étaient auparavant dans les poubelles classiques. "Pourquoi c'est plus simple ? C'est pour qu'on recycle plus et que ce ne soit pas perdu. Si on met moins de poubelles à l'enfouissement, ça coûte un peu moins cher en tonnage. C'est un double enjeu, écologie et économique", précise Violaine Lion, vice-présidente en charge des déchets. Une réorganisation du service est prévue avec d'autres colonnes de tri qui vont être ajoutées et des collectes en plus qui pourront être organisées pour qu'il y ait toujours de la place dans les poubelles.

Sur les containers, les nouvelles règles de tri seront expliquées, et un guide sera distribué aux habitants.

Marlène Ozouz, technicienne au service déchets, Juanita Sauvaget, responsable du service déchets, et Violaine Lion, vice-présidente en charge des déchets à Granville Terre et Mer, ont présenté les nouveaux déchets qui peuvent être triés.

À partir du 1er janvier 2023, toutes les communes et intercommunalités de France devront proposer un tri plus large des déchets plastiques.