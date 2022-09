Le Havre. Mathieu Burnel, passionné de paquebots depuis l'adolescence

C'est en 2004 que les yeux de Mathieu Burnel, âgé de 29 ans, se sont posés pour la première fois sur le Queen Mary 2, lors d'une escale du navire britannique à Cherbourg (Manche). Il vient alors de se passer quelque chose dans la tête du natif de Valognes, alors âgé de 11 ans. "Je l'ai trouvé féérique", se souvient ce Havrais d'adoption. Sa passion était née.

En 2007, Mathieu noue contact par mail avec le directeur du club croisière du port manchois en charge des escales. L'ado de 14 ans est accueilli pour une visite de la gare maritime et scrute désormais chaque arrivée et chaque départ de bateau.

"Ma première visite à bord

d'un paquebot m'a marqué à vie"

Le lycéen lance en 2008 son blog, Ships in Cherbourg. "Je passe ma vie sur le port", admet-il. Ses parents font le taxi et sa mère est parfois réquisitionnée pour prendre les clichés, lorsqu'il ne peut être présent en personne. "Je suis invité partout pour parler croisière", se félicite Mathieu. Il se mue en spécialiste du sujet pour les médias locaux et parvient à décrocher une interview du capitaine du Black Watch (devenu en 2022 L'Odin, en vue de son démantèlement en Inde). Pour cet entretien, il fait ses premiers pas à bord d'un navire. "Ça m'a marqué à vie", se souvient Mathieu, des étoiles dans les yeux.

Il retrouve le "mythique" Queen Mary 2 lors d'une escale exceptionnelle à Cherbourg, en 2009. Il est cette fois personnellement invité sur le pont, le temps d'une journée, par le patron d'alors de la Cunard France, Rémi Arca.

Empêché d'embarquer par un handicap

En 2013, le jeune marin de 20 ans sort de l'ENSM du Havre avec un diplôme d'officier polyvalent. Il intègre alors les croisières françaises Ponant. Puis, à partir de 2017, les équipes du Celebrity Eclipse (Royal Caribbean) dont il est littéralement tombé amoureux en 2009, lors du voyage inaugural du navire auquel il a participé. "J'étais quasiment en pleurs avant d'embarquer à Southampton et j'ai même conduit pour la sortie de New York au retour. La plus belle transat' de ma vie !" La carrière de Mathieu à bord se termine en 2018, avec la découverte de son épilepsie, incompatible avec le statut de membre de l'équipage. "Un crève-cœur", soupire-t-il.

Aujourd'hui, le Havrais enseigne à l'Hydro, travaille à l'accueil des passagers au terminal croisière et comme guide à l'office de tourisme et au Port Center. Il se consacre aussi à son site internet dédié au monde maritime, passengerships.fr.