Saint-Lô. Initiation au golf pour les enfants de la Dollée

Les vacances se poursuivent en ce mois d'août. Certains partent, d'autres restent dans la Manche. C'est le cas des enfants du centre de loisir Nelson Mandela de la Dollée, à Saint-Lô. Beaucoup d'activités leur sont proposées, grâce notamment à une aide de l'État : le programme "Quartier d'été". Les adolescents ont notamment pu avoir une initiation au golf compact de Saint-Lô. Une trentaine d'enfants, club en main, ont ainsi déambulé sur les pelouses, pour tester les différents ateliers. Pour Aure, sur le practice, c'est une première. "Moi, j'aime bien. Les animateurs du golf expliquent bien je trouve", assure-t-elle. "C'est bien, on s'amuse et on apprend à en faire", partage Rudy. Sa technique pour réussir ? "Je regarde la balle et j'essaie de viser. Si j'y arrive, j'y arrive. Si je n'y arrive pas, je recommence."

Côté golf, c'est un plaisir de partager cette passion pour Alexandre Gardie, agent de développement. "C'est génial puisque là, on découvre un public différent de celui qu'on a l'habitude de côtoyer, et surtout des jeunes, puisqu'on a envie de démocratiser le golf pour tous", affirme-t-il.

Grâce au centre, les vacances ont été bien occupées pour Aure : parc d'attractions Festyland, jeux de société… "Un peu de tout en fait", résume la jeune fille. Un camp surf est aussi prévu et un autre sous la tente a déjà eu lieu.