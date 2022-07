Tourisme. Quels souvenirs rapporter du Calvados ?

Plus de trois millions de touristes sont venus visiter le Calvados depuis le début du mois de juillet, dont près de 40 % d'étrangers. Quels souvenirs normands rapportent-ils de leurs vacances ? Lise Lortie est la responsable de l'épicerie fine et boutique de souvenirs Made in Calvados à Caen : "Le magnet et la carte postale, ce sont les souvenirs qu'on vend tous les jours. Après on a certains touristes qui apprécient le calvados, qui veulent le goûter. Donc on a la mignonnette qui permet d'avoir le format de moins de 100 ml pour l'avion. On a aussi des touristes en voiture ou qui ont un autre moyen de locomotion, là ils prennent des bouteilles en format classique. Il n'y a pas de restriction."

Les touristes étrangers "vont être sur des choses à consommer sur place, des terrines, confitures, biscuits. Si c'est pour ramener des souvenirs, ce sera plutôt hors alimentaire en règle générale."