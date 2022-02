La toiture du château de Clères retrouve sa splendeur

Une réalisation sublime. Le projet aura monopolisé plusieurs experts depuis fin 2007, avec un an et demi de travaux et plus de 1,5 millions d’euros investis, pour refaire une beauté à 700 m2 de toiture. “Une folie architecturale”, selon l’architecte. Pendant un an, le château a été recouvert d’un bouclier de métal qui a rendu possible une restauration par tous temps.

Les travaux ont été régis par le Conseil général de Seine-Maritime, dont le président Didier Marie a rendu hommage aux “équipes ayant restitué un site de qualité qui renforcera l’attractivité du territoire”. Et pour cause, le Parc de Clères et son château sont l’un des sites les plus visités de Seine-Maritime, avec plus de 100 000 visiteurs par an. Au XIe siècle, ce lieu clé du territoire était une forteresse impénétrable. Transformé en château de plaisance au XVe siècle, un incendie ravagea son toit en 1939. Soixante-dix ans plus tard, le lieu en a retrouvé un digne de sa beauté.

Clémence Dupont