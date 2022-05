Législatives 2022. La difficile union de la gauche en Seine-Maritime

C'était attendu. Le parti communiste a, mardi 3 mai, rejoint le rassemblement autour de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (NUPES). En Seine-Maritime, les conditions de cet accord semblaient déjà assez claires, avant même la signature : priorité aux sortants. Sébastien Jumel sera le candidat de cette bannière dans la 6e circonscription, Hubert Wulfranc dans la 3e et Jean-Paul Lecoq dans la 8e.

En revanche, les conditions de l'accord avec les écologistes sont déjà contestées localement. Dans une lettre ouverte, Europe écologie-Les Verts (EELV) et Générations. s appellent à revoir les conditions pour soutenir la candidature de Laura Slimani, candidate déclarée du pôle écologiste dans la première circonscription à Rouen. "Il y a deux régions où l'accord national est mauvais : la Bretagne et la Normandie", explique celle qui est toujours dans la course à cette heure. En Seine-Maritime, la candidature NUPES n'a été laissée aux écologistes que sur la 10e circonscription, difficilement gagnable et "où notre implantation est faible", réagit l'élue locale.

Elle a rencontré Maxime Da Silva, candidat pressenti de l'Union populaire sur la 1re circonscription, mais les deux candidats potentiels ne sont pas tombés d'accord.

Quid des socialistes ?

Côté socialistes, l'accord n'était pas encore officiel à 18 h 30, mardi 3 mai. En Seine-Maritime, selon plusieurs sources, ils se verraient, en cas d'accord, octroyer la priorité dans la 5e circonscription, celle du sortant Gérard Leseul, et probablement dans une autre, plus difficile à gagner.

Un partage qui serait difficile à avaler pour les candidats socialistes de l'agglomération de Rouen, déjà en campagne depuis plusieurs semaines et soutenus par le maire et président de la Métropole, Nicolas Mayer-Rossignol. "Si vous regardez dans ces circonscriptions, les communes gérées par le gauche le sont par des socialistes. Une coalition oui, une hégémonie non ! Ce serait bizarre d'être soumis à une formation politique qui s'appelle les Insoumis", explique l'édile.

Dans la 3e circonscription du député Hubert Wulfranc, Kader Chekhemani, candidat socialiste, l'assure : pas question de se retirer, quels que soient les accords au niveau national. Il estime que les risques sont limités. "On est dans une circonscription historiquement à gauche. PC et PS ont l'habitude d'être en concurrence au premier tour, le mieux placé reste", estime-t-il.