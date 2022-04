Pointel. Insolite : assistez au championnat interrégional des arboristes-grimpeurs

C'est une première en Normandie. La Maison familiale de Pointel, près de Briouze, accueillera samedi 23 et dimanche 24 avril les rencontres régionales d'arboriculture. Ce rendez-vous sera l'occasion du championnat interrégional des arboristes-grimpeurs. "Cette discipline très spectaculaire évoque de façon très sportive le métier de ceux qui grimpent habituellement dans les arbres pour les élaguer", explique Vincent Jeanne, président de la Société française d'arboriculture.

De nombreux candidats inscrits

Une soixantaine de concurrents sont inscrits à ce championnat qui se compose de cinq épreuves, et mieux vaut ne pas avoir le vertige, ces épreuves de maniabilité, rapidité, étant disputées à une vingtaine de mètres de hauteur. Les sélections auront lieu samedi, pour la finale interrégionale ce dimanche. L'accès à ce championnat est gratuit pour le public, avec aussi un atelier de grimpe ludique dans les arbres pour le public, des visites botaniques accompagnées samedi et dimanche à 14 heures, et la projection du film Arbres et forêts remarquables samedi à 16 h 30 et dimanche à 10 h 30.