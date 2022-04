Saint-Étienne-du-Rouvray. Animal : une famille de cirque pas comme les autres !

Pour une grande première en France, le Rive gauche accueille le nouveau spectacle du cirque québécois Alphonse. Aussi déjanté que réjouissant, Animal a pour cadre le monde de la ferme. Leader de la troupe, Antoine Carabinier Lepine nous annonce une soirée désopilante.

Dans quelle mesure le cirque Alphonse est-il une aventure familiale ?

Cela fait maintenant 17 ans que le cirque existe et il a vu le jour dans la fermette familiale, dont la grange nous sert toujours de lieu de création et de répétition. À l'occasion du 60e anniversaire de mon père, ma sœur et moi, alliant nos compétences de danseurs et de circassiens, avions imaginé un spectacle faisant de mon père le héros. Depuis, toutes nos créations lui accordent le premier rôle. Ce qui est inhabituel, c'est que mon père n'avait aucun lien avec le monde du spectacle et que si le cirque Alphonse est bien un cirque familial, c'est ici la jeune génération qui a entraîné la vieille génération à se produire sur scène. Animal est le 5e spectacle de la compagnie, qui reste une aventure familiale et amicale.

Quelle est votre marque de fabrique ?

Dès nos premiers spectacles, nous voulions rendre hommage au folklore traditionnel québécois en ressuscitant l'esprit des veillées. La troupe remodèle ces musiques traditionnelles et s'enrichit par les créations de notre fidèle compositeur, David Simard, qui contribue pleinement à forger l'identité de la troupe. En mixant tradition et modernité, notre "funk agricole" est né. La musique est omniprésente sur scène. Trois musiciens professionnels jouent en live, mais les acrobates aussi participent pleinement à la partition musicale. Nos spectacles sont toujours très dansants.

Comment est né ce nouveau spectacle ?

Dans Animal, nous voulions situer l'action dans une ferme, car nous avons nous-mêmes grandi dans cet univers. Animal nous permet de revenir à nos sources familiales mais aussi aux sources de la culture québécoise. Chacun des membres de la troupe y incarne son animal totem et tous s'ébattent autour du patriarche : une folle basse-cour ! Notre père, qui fête cette année ses 75 ans et qui s'est découvert sur le tard un don pour la comédie, joue le gentleman-farmer sur son tracteur à pédales et lie l'ensemble des numéros. Les objets du quotidien de la ferme y sont détournés : que ce soit la roue de tracteur pour un numéro d'acrobatie, un jeu d'équilibre sur des bidons de lait ou du jonglage avec des cloches de vaches suisses. Toutes les disciplines se nourrissent les unes des autres : la danse, la musique, l'humour, les acrobaties. C'est un spectacle très vivant, très énergique et très décalé. Nos costumes soulignent également ce côté déjanté, volontairement inspiré par les extravagances des 70', qui s'accorde parfaitement avec notre style musical de funk agricole !

Pratique. Samedi 9 avril à 20 h 30, Le Rive gauche à Saint-Étienne-du-Rouvray, 8 à 26 €. lerivegauche76.fr