Printemps. La Manche et le Calvados en alerte rouge aux pollens

Qu'il fait du bien ce beau temps dans la région ! Mais pour certains, ce n'est pas une partie de plaisir. Les températures printanières vont aussi de pair avec les risques allergiques. Comme huit autres départements en France, la Manche et le Calvados sont placés en alerte rouge aux pollens ce samedi 26 mars par le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA). "Les pollens de frêne sont très présents et occasionnent un risque d'allergie souvent de niveau moyen, voire même élevé en Normandie et en Isère", indique le RNSA sur son site internet.

Par ailleurs, la région est toujours en alerte face à un pic de pollution. Selon Atmo Normandie, la qualité de l'air est mauvaise dans la région.

Il est conseillé de privilégier les modes de déplacement doux et d'éviter les efforts intenses en extérieur.