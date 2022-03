Normandie. Alerte sur un épisode de pollution aux particules fines

D'après les prévisions d'Atmo Normandie, la qualité de l'air s'annonce mauvaise dans la région vendredi 25 mars. Déjà ce jeudi, une procédure d'information et recommandation a été lancée par la préfecture de Seine-Maritime, pour un épisode de pollution atmosphérique.

Selon la préfecture, cet épisode de pollution est imputable à la combinaison de conditions météorologiques favorables à l'accumulation de polluants dans l'atmosphère avec une concentration de particules fines.

La procédure d'alerte a été enclenchée pour la journée du vendredi 25 mars. En conséquence, la vitesse maximale autorisée sur les 2 × 2 voies est abaissée de 20 km/h pour cette journée dans toute la région, sans toutefois descendre en dessous de 70 km/h. Selon la préfecture, des contrôles de vitesse peuvent être réalisés. Il est également recommandé de privilégier des sorties plus brèves et celles qui demandent le moins d'effort, d'éviter les zones à fort trafic routier aux périodes de pointe et d'éviter les activités physiques et sportives intenses en intérieur comme en extérieur, dont les compétitions, et de privilégier les activités modérées. En cas de gêne respiratoire ou cardiaque, Atmo Normandie conseille de prendre rendez-vous auprès d'un professionnel de santé.

Par ailleurs, la Métropole de Rouen prévient qu'à l'occasion de cette alerte pollution, la gratuité totale des transports en commun s'applique sur l'ensemble du réseau Astuce. Même chose concernant Le Havre Seine Métropole, qui annonce la gratuité des transports publics du réseau LiA tout au long de la journée du vendredi 25 mars.