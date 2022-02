[Vidéo & photos] Caen. Après l'inondation, la piscine de la Grâce de Dieu rouvre ses portes

C'était un moment attendu pour toutes les équipes. La piscine de la Grâce de Dieu a rouvert ses portes lundi 21 février pour les scolaires, les clubs et cours de natation après un dégât des eaux subit fin novembre dernier. "Très content, ça fait du bien !" dit Thibault Roques, qui observe ses élèves effectuer leurs longueurs dans le bassin de 25 m.

Deux mois de fermeture

En pleine nuit, le 29 novembre, un tuyau s'était cassé, occasionnant 700 m3 d'eau dans le local technique de l'établissement. L'eau était montée jusqu'à 1m10 de haut dans le sous-sol. Les pompiers étaient intervenus pendant plus de 3h30 à l'aide d'une pompe. Après une expertise, les réparations ont nécessité un mois et demi de travaux pour un coût d'environ 70 000 euros, pris en charge par l'assurance. "Ce n'est pas lié à un défaut d'entretien. 500 000 € par an sont investis pour l'entretien des quatre piscines de Caen La Mer" tient à rassurer Aristide Olivier, chargé des sports à la communauté urbaine.

Le dégâts des eaux s'étaient déclenché au sous-sol mais l'eau avait atteint presque 30 cm au bord du bassin.

La piscine a donc fermé ses portes pendant deux mois. Cette longue période a permis de faire quelques travaux au niveau des bassins. Des réparations au niveau du carrelage et un nettoyage des joints du petit bassin ont été effectués. Concernant les nageurs, les leçons de natation et les clubs avaient été transférés au stade nautique Eugène Maës. Désormais, la piscine de la "GDD" revit. Les 350 nageurs du quotidien vont pouvoir retrouver le sourire.

Hervé Marie, responsable de la cellule du traitement de l'eau à Caen La Mer nous montre la pièce du tuyau qui a lâché et provoqué l'inondation.