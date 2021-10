Déville: elle aurait escroqué 500 internautes

La jeune femme a développé son arnaque sur Internet entre mai 2007 et septembre 2011. Sur des forums et des sites étudiants, elle passait des petites annonces proposant un job à domicile, notamment de la mise sous pli de documents pour le compte d'entreprises. L'escroquerie consistait à demander un chèque de 10€ pour ouvrir un dossier. C'est une plainte d'une victime domiciliée en Vendée qui a permis d'enquêter et de remonter à Déville-lès-Rouen. Au total, 500 personnes auraient été victimes de l'arnaque -200 ont déjà été identifiées-, qui a rapporté 5 000 € à la jeune femme. Cette dernière a reconnu les faits.

Remise en liberté après une garde à vue, elle sera prochainement jugée par le tribunal correctionnel de Rouen.