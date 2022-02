Le Havre. Début des travaux pour finaliser la transformation de l'entrée de ville

La troisième et dernière phase des travaux d'aménagement de l'entrée de ville du Havre débute ce lundi 7 février. Le quai de Suède sera fermé du lundi 7 au mercredi 23 février. Une déviation sera mise en place.

Ce sont 22 mois de chantier qui sont prévus pour finaliser la transformation de l'ancienne RN 15, entre Dresser et la CCI. Il s'agit d'en faire un boulevard urbain pour mieux connecter les quartiers est et sud de la ville. La circulation sera maintenue pendant toute la durée des travaux, à l'exception de trois jours. Les 16, 17 et 18 avril (week-end de Pâques), l'axe sera totalement fermé pour permettre la destruction du pont Jean-Jacques Rousseau. Pour faciliter le trafic, une carte interactive est à la disposition des automobilistes.