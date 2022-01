Le Havre. Entrée de ville : le pont Jean-Jacques Rousseau laisse place à un carrefour

La troisième et dernière phase des travaux de transformation de l'entrée de ville du Havre va débuter en février. Longue de 2,5 kilomètres, l'ancienne RN 15 était auparavant une voie express qui desservait directement le centre-ville depuis l'A 131. La construction du Stade Océane a nécessité de repenser autrement l'entrée de ville. Des travaux ont été engagés dès 2011 pour transformer la voie express en boulevard. L'autopont, les échangeurs et les mini-tunnels ont été progressivement supprimés, au profit de carrefours régulés par des feux tricolores. 40 000 véhicules empruntent quotidiennement cet axe (contre 53 000 en 2012, avant la mise en service de la rocade nord).

Vue générale de la troisième phase des travaux. - Havre Seine Métropole

Il reste un dernier tronçon à aménager, celui entre Dresser et la CCI. La phase la plus spectaculaire sera la destruction du pont Jean-Jacques Rousseau. L'axe sera totalement fermé à la circulation pendant trois jours (16, 17 et 18 avril). Le carrefour Marceau va devenir une place carrée.

À la place des anciennes stations-service, une mini-forêt urbaine sera créée avec la plantation de 580 arbres, la mise en place d'une petite rivière et la création de bassins de stockage et de traitement des eaux pluviales. Les travaux de cette troisième phase vont permettre de prolonger la voie verte (vélos et piétons) et anticipent également le passage du futur tramway (du côté de la CCI).

Un vaste espace vert permettra des promenades. - Havre Seine Métropole

Les travaux vont débuter en février et vont durer 22 mois. Le projet est estimé à 22 millions d'euros. La circulation ne sera pas coupée pendant la durée des travaux (à l'exception des 16, 17 et 18 avril 2022).

Une carte interactive en ligne est à la disposition des usagers :

entreedeville.lehavremetro.fr.

Un système d'alertes SMS est aussi en place.