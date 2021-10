Jacques Tanguy, l'amoureux de Rouen

Il rend l’histoire irrésistible, met des couleurs sur le passé et ainsi pourrait vous tenir des heures en haleine. Depuis quarante ans qu’il arpente sans relâche les rues de Rouen, Jacques Tanguy s’est forgé une réputation d’érudit. “Je suis arrivé ici à l’âge de 16 ans” se souvient ce natif d’Yvetot qui gardera toujours en mémoire cette première image “le portail Saint-Jean de la cathédrale, à l’époque entourée de voitures !”

L’art d’observer

Devenu professeur d’histoire puis, chef du service informatique à la chambre de commerce de Rouen, il n’a jamais laissé faiblir sa passion pour cette ville. Accumulant les livres et présent aux premières loges de tous les chantiers. “Notamment le jour où l’on a découvert le monument juif.”

Tour à tour il se prend d’intérêt pour les vitraux, les clochers, les sources et les fontaines, multiplie les conférences et promène les curieux pour leur transmettre ses inépuisables connaissances avec la facilité de celui qui vous raconterait ses dernières vacances. Dans deux ouvrages Itinéraires d’un rouennais, il a compilé toutes ces longues virées à travers la ville avant de se piquer de curiosité pour des lieux plus inaccessibles.

Le tome 2 de Rouen insolite et secret qui vient de sortir en librairie et ses inconditionnels se l’arrachent. Comme s’il avait cet art de donner envie aux Rouennais d’aller à la conquête de leur propre ville. “Une ville dont on n’a jamais fait le tour” insiste-t-il. A condition de prendre le temps qu’il faut pour l’observer. Ainsi, comme aime à le répéter Jacques Tanguy “Combien de Rouennais par exemple pensent encore qu’il y a deux aiguilles au Gros Horloge !” Et si l’insolite n’était finalement qu’au coin de la rue...

Ariane Duclert

Pratique. Rouen insolite et secret Tome 2. Editions des Falaises. 128p.