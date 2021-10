Le Gros Horloge au clair de lune

le Gros-Horloge, monument construit au XIVe siècle, a donné son nom à la plus ancienne et la plus célèbre rue de Rouen, qu’il domine. Tout a été dit sur cette merveille locale, ambassadrice d’une cité où les bijoux architecturaux sont nombreux.

Depuis de nombreuses années, les curieux ont la possibilité de visiter l’intérieur du Gros Horloge. Ces visites libres auront lieu cette année du 27 au 30 décembre.



Vu de près, l’horloge astronomique dévoile de multiples trésors : le cadran, composé de 24 rayons de soleil et mesurant 2,50 m de diamètre, ou encore le petit agneau qui conclue l’unique aiguille, devenu l’animal emblème de la ville dès le Moyen-Age. Il est le symbole du travail et du commerce de la laine, deux secteurs sur lesquels s’est fondée la prospérité de Rouen et qui lui ont permis de rayonner. La visite nocturne apporte une vision tout autre de l’édifice.

Pour décrocher le droit de visiter le Gros Horloge en nocturne, n’hésitez pas à réserver dès à présent.



Pratique. Visite nocturne du Gros-Horloge, rue du Gros-Horloge. Du mardi 27 au samedi 30 décembre, 18h-19h. Entrée libre. Réservation 02 32 08 01 90.

(Photo Jean-François Lange)