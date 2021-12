Menaces de mort. Tanguy David, soutien caennais d'Éric Zemmour, porte plainte

Tanguy David, étudiant en première année de droit à l'université de Caen, est responsable départemental de Génération Z, dans le Calvados.

Pouvez-vous nous rappeler les faits ?

Le 30 octobre dernier, j'ai assisté à l'une des premières conférences d'Eric Zemmour à Nantes. À cette occasion, je suis apparu sur une photo avec le politique alors qu'il n'était pas encore candidat. Cette photo a suscité beaucoup de réactions. J'ai déjà, à cette époque, été victime d'insultes à caractère raciste. Le 5 décembre dernier, je me suis rendu au meeting de Villepinte et me suis placé juste derrière le candidat pendant son discours. À la suite de cela, j'ai reçu une vague de haine sans précédent, des menaces de mort et de décapitation.

Le " noir derrière Zemmour ", c'était moi. Et je suis fier. Quelle ferveur, quelle ambiance, quel grandiose @ZemmourEric. Ceux qui sont gênés par ma présence peuvent partir, la France se passera d'eux. #ZemmourVillepinte #ZemmourPresident pic.twitter.com/SkxRFik30r — Tanguy David (@tanguy_france) December 5, 2021

Comment vous sentez-vous ?

C'est assez spécial. On ressent la menace, mais c'est pas pour autant qu'on en a peur. Je reste prudent et, surtout quand je suis à Paris, je ne me déplace jamais seul. Je reçois également de nombreux messages de soutien et bienveillants.

N'avez-jamais vous eu envie de stopper la polémique ?

Je n'ai jamais eu envie de me taire, au contraire. Je me suis dit que si mon engagement politique fait réagir à ce point, c'est que quelque part j'ai sans doute raison. Ça provoque une réaction de l'autre côté, dans l'autre camp. C'est que j'ai dit quelque chose qui a dérangé ces personnes et elles me portent de l'intérêt, même si elles me menacent de mort. Pour moi, dans une démocratie, le débat est source de toute chose. Le dialogue, l'échange sont importants. Je pense que c'est grave que les idées politiques, quelles qu'elles soient, ne puissent plus être exprimées librement.

Comment votre famille vit-elle cette polémique ?

C'est plus difficile pour eux. Voir leur fils et frère insulter, ce n'est pas agréable. On peut voir des pseudos youtubeurs qui s'amusent à faire des vidéos où ils se moquent de mes parents. Certaines personnes prétendaient avoir trouver notre adresse et nous menaçaient de nous mettre une balle dans la tête. Donc forcément, ça n'est pas rassurant. Une mesure de protection a été mise en place par la police.

Une enquête judiciaire a-t-elle été ouverte ?

La plainte a été déposée. La procureure s'est saisie du dossier, mais l'affaire est en cours et la police va faire son maximum pour retrouver les identités des personnes. Parmi ces personnes, plusieurs sont connues, mais nous allons faire ce qui est en notre pouvoir pour les poursuivre et que la justice puisse s'appliquer. Parmi elles, un membre du conseil national du PS qui voulait, je cite, me torturer. Je fais un dossier au fur et à mesure des messages que je reçois. Autant vous dire que le dossier est musclé. A la date de mon premier passage sur TPMP, j'avais recensé près de 15 000 messages. Aujourd'hui, vous pouvez en ajouter quelques milliers de plus : messages d'insultes et menaces de mort. Je mets tout dans un dossier et je transmettrai tout à la police quand ils reviendront.

"Ça commence plus à m'énerver qu'autre chose"



Depuis son passage dans #TPMP, Tanguy David, militant d'Eric Zemmour, fait l'objet de menaces et d'insultes racistes. Le militant est aujourd'hui placé sous protection policière et témoigne dans #TPMP. pic.twitter.com/YjgqnTF8UD — TPMP (@TPMP) December 10, 2021

