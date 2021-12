Normandie. La Région officialise le rapprochement futur des deux orchestres régionaux

L'annonce officielle était attendue par l'ensemble des acteurs normands de la musique. Les deux orchestres de la région ne feront plus qu'un, à l'horizon 2023. L'annonce et la présentation ont été faites aux acteurs de ces deux orchestres au cours du mois dernier, pour une officialisation lundi 6 décembre. Dans un premier temps, les deux orchestres sont allés "progressivement vers des productions communes", comme l'évoque le président de Région Hervé Morin. Depuis 2018, treize œuvres ont été présentées par les deux ensembles réunis.

Cette fusion s'effectuera en deux étapes. L'année 2022 permettra de construire le projet, via "un dialogue direct avec les responsables de structures, mais aussi avec les musiciens, afin d'aborder toutes les questions liées à la construction de cette ambition", assure Hervé Morin. Ce projet de rapprochement des deux orchestres devrait voir le jour "dès que les conditions seront réunies, en 2023". Le président de la Région a notamment annoncé que les deux sites où répètent les orchestres de Caen et Rouen seraient maintenus.

"Une nouvelle ambition"

La fusion de ces deux orchestres doit permettre de "porter une ambition plus grande, qui puisse être sur la palette complète, de la musique de chant jusqu'à l'orchestre symphonique", selon le président de la Région. Catherine Morin-Desailly, présidente de la commission Culture, pointe d'ailleurs que ce projet et cette ambition tiennent à leur dimension "pour les territoires, tous les territoires". Un projet qui est aussi bâti de manière "large et ambitieuse, de structuration de la filière en parallèle". Dans ce cadre, deux ensembles musicaux indépendants, ainsi que des festivals, continueront d'être soutenus par la Région.