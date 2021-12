[Actualisé] Le Havre. Job présente son album 100 % local au Magic Mirrors

Initialement prévu le vendredi 26 novembre, le concert de Job a dû être annulé au dernier moment en raison des forts coups de vent. La représentation est donc reportée au mardi 21 décembre à 20 heures, toujours au Magic Mirrors.

C'est un pur produit local que s'apprête à présenter Job, vendredi 26 novembre, sur la scène du Magic Mirrors du Havre. Un premier album écrit, composé et enregistré entièrement au Havre. "C'est le confinement qui m'a donné l'idée, détaille Baptiste Job. En l'absence de public, je me suis demandé ce que l'on pourrait faire d'un peu exceptionnel."

A l'aube de ses 40 ans, le chanteur et pianiste a donc enregistré, pour la première fois, ses morceaux de façon professionnelle. Il a collaboré avec le studio Honolulu, basé au Fort de Tourneville, au Havre, et neuf musiciens. Une bande d'artistes qui se connaissent bien, dont beaucoup sont des copains passés par le groupe de gospel havrais Phaella.

Des idées de chanson… la nuit !

"On a souvent l'image, à la télé, des musiciens qui enregistrent leur instrument l'un après l'autre, poursuit Job. Nous avons procédé différemment, en enregistrant basse, piano, batterie, guitare, etc. en simultanée. Cela apporte une énergie peu commune sur l'album." Enregistrées entre mars et août dernier, les quinze chansons de Prologue, ce premier opus, sont pour certaines anciennes, d'autres plus récentes. Baptiste Job trouve l'inspiration au volant : "Je travaille dans le domaine de la construction, je suis souvent sur la route. Parfois, j'écris aussi la nuit. Il m'arrive de me lever, d'aller enregistrer un bout de mélodie ou une idée de parole dans la salle de bains, sur mon portable !"

Vendredi 26 novembre, Job sera sur la scène du Magic Mirrors du Havre pour présenter ce nouvel opus, grâce à un coup de pouce de Boulevard des Artistes, qui accompagne les artistes normands. Pour la première fois, en partenariat avec la Ville du Havre et Artic Booking, l'association joue le rôle de producteur pour permettre au chanteur de se produire sur scène.