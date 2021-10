Petroplus : Besson se dit "choqué"

Si le groupe a réussi mercredi 11 janvier à arracher un accord avec ses banques pour se refinancer partiellement, il n'a pas mentionné l'avenir de ses sites, et notamment celui de Petit-Couronne, une de ses cinq raffineries. Eric Besson va rencontrer, ce jeudi, le PDG de Petroplus, Jean-Paul Vettier, "afin de faire le point sur les responsabilités du groupe Petroplus concernant l’avenir de la raffinerie de Petit-Couronne et de ses salariés".

L'intersyndicale de Petit-Couronne estime de son côté que "cette annonce du groupe ne doit pas être prise comme la fin d’un processus mais un simple changement de phase et aujourd’hui comme hier la seule alternative passe par un repreneur". "Nous avons dit au ministère que nous bloquons jusqu’à nouvel ordre les produits finis et les discussions pour rendre plus belle la mariée continuent".