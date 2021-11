Hockey (D1). Pourtant dominateurs, les Drakkars se font punir par Mont-Blanc

Place à un des deux duels importants des Drakkars, face à des adversaires directs en haut de la Division 1. Mais comme lors de leur dernier déplacement à Megève, où ils ont subi une fessée (9-0 en février 2020), les Caennais ont été dominés par les locaux de Mont-Blanc (4-1), qui leur passent devant.

Le match

Au coude-à-coude en première période, les locaux sont parvenus à ouvrir le score par l'ancien Drakkar, Bastien Zago (1-0, 10' et 20'). Ce dernier a même doublé la mise au début du deuxième tiers-temps, alors que les Caennais ont commencé à un peu plus tenir la rondelle (2-0, 27'). Puis les locaux ont pris trois buts d'avance, grâce à Devouassoux (3-0, 37'). La messe a semblé presque dite (3-0, 40').

Pour autant, les Normands n'ont pas baissé les bras, et ont été relancés par Jyri Marttinen, qui a enfin récompensé la domination des visiteurs (3-1, 46'). Mais poussant pour revenir à un but, les Calvadosiens ont été punis par Chatellard, qui les a achevés à deux minutes de la fin (4-1, 59' et 60').

Le joueur du match : Bastien Zago

Contre ses anciens partenaires, le Haut-Savoyard a été auteur d'une grosse prestation. Il a ouvert le score pour Mont-Blanc en première période, avant de doubler la mise en début de deuxième période, et d'offrir un break déterminant que les Caennais n'ont jamais réussi à réduire.

La stat' : 42

Les Drakkars ont cadré 42 tirs sur la cage de Victor Goy, pour seulement un but marqué ce samedi soir. Cette stérilité offensive a coûté très cher.

La fiche

Mont-Blanc - Caen : 4-1 (1-0, 2-0, 1-1).

Mont-Blanc : Buts : B.Zago (9'49, ass. J.Ares et K.Loppatto), B.Zago (26'26, ass. B.Zabis et A.Devouassoux), A.Devouassoux (36'15, ass. V.Croz et R.Aimonetto), M.Chatellard (58'13, ass. J.-C.Houde et A.Renaud). Pénalités : 4'. Entr. : Julien Guimard.

Caen : But : J.Marttinen (45'53, ass. A.Menard et F.Chamberland). Pénalités : 18'. Entr. : Luc Chauvel.

Prochain rendez-vous

Un deuxième très gros duel attend les Drakkars, qui recevront le leader, Brest, le samedi 28 novembre à 20h30.