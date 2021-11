Caen. Le festival Les Boréales fait son grand retour !

Avis aux amateurs de pays nordiques et de Normandie. Le festival Les Boréales revient après deux ans d'absence, pour une 29e édition. Cette année, il met en lumière le Danemark, le Groenland et les Îles Féroé. Ciné-concert, théâtre, débats littéraires… La programmation s'annonce éclectique.

Ciné-concert pour la soirée d'ouverture

Jeudi 18 novembre à 20 heures, le duo Zone libre propose au Cargö une création à propos du célèbre film de Nicolas Refn, Valhalla Rising (Le guerrier silencieux, en français). Ce groupe de free rock à géométrie variable est structuré par Serge Teyssot-Gay à la guitare et Cyril Bilbeaud à la batterie. Ces deux grandes figures du rock hexagonal se livrent depuis plusieurs années au mélange des genres et à l'expérimentation, que ce soit en groupe ou pour des ciné-concerts. Ici, ils se penchent sur le fascinant voyage d'un mystérieux héros aux frontières du réel, incarné par l'acteur Mads Mikkelsen.

Mads Mikkelsen incarne One-eye dans Valhalla Rising, diffusé jeudi 18 octobre lors de la soirée d'ouverture. - Dean Rogers

Rencontre littéraire avec Sarah Oumar

Cœur du festival, le pan littéraire des Boréales est cette année très dense. Entre tournée en région et grandes tables, chacun est libre de partir à la rencontre des plus belles plumes nordiques et baltes. L'auteure Sarah Oumar ouvrira la marche vendredi 19 novembre, à l'Abbaye aux Dames. L'écrivaine échangera à propos de son premier roman La Laveuse de mort, dans lequel elle raconte, en 1986 au Kurdistan, l'histoire de Frmesk, une enfant mal accueillie par son père. Au Danemark, Sarah Omar est lauréate du prix des Lecteurs, ainsi que du prix des Droits de l'homme, une reconnaissance qui lui a valu, en 2018, d'être élue "Femme de l'année" par le magazine Elle.

Des marionnettes en terres normandes

Après une création en 2019 à la Comédie de Caen et un report en 2020, les marionnettes d'Yngvild Aspeli débarquent en terres normandes. Adepte du travail avec les marionnettes à taille humaine, Yngvild Aspeli a conçu le spectacle Moby Dick pour un acteur et un chœur de six marionnettistes qui interpréteront tous les rôles, officiers, harponneurs, etc.

Voyage aux Îles Féroé

Le photographe Marc Chesneau invite les curieux pour un Voyage au pays des peut-être : les Îles Féroé. Cet archipel de 18 îles se situe au milieu de l'Atlantique Nord, entre l'Écosse et l'Islande. Les Féroé sont autonomes et appartiennent au Royaume du Danemark. On y trouve plus de moutons shetlands que d'habitants, et de nombreux oiseaux. L'exposition est à apprécier jusqu'au jeudi 30 décembre, dans La Halle de Saint-Aubin-sur-Mer. Au programme également : concert de L'Orchestre régional de Normandie, atelier yoga, tricot nordique, etc.

L'année prochaine, le festival fêtera ses 30 ans et sera dédié à la Suède.

Pratique. La programmation complète du festival est à retrouver sur le site internet : lesboreales.com.