Alençon. Tous Paysans : une ferme dans la ville les 13 et 14 novembre

Depuis les années 2000, Ferme en Fête permettait aux agriculteurs de l'Orne de rencontrer le grand public un week-end par an, au parc-expo Anova d'Alençon.

L'événement, qui n'a pas pu avoir lieu en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19, revient. Il évolue cette année, en devenant le salon Tous Paysans. Même endroit, même finalité : "Expliquer le métier d'agriculteur, ses pratiques, et débattre de sujets agricoles et de société". Mais entre stands, concours et animations, ce salon se veut aussi avant tout ludique. Tous paysans est organisé par l'association Ferme en Fête, avec le soutien de la Chambre régionale d'agriculture de Normandie. Au programme : des concours avec plus de 300 animaux, ferme normande avec les races régionales, exposition horticole et, cette année, le retour des boulangers. Parmi les valeurs sûres, le public retrouvera aussi La Table des Terroirs et un marché de producteurs et d'artisans.

Pratique. Salon Tous Paysans, 13 et 14 novembre. 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans.