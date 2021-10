Une liaison aérienne Deauville-Montpellier

Entre le 26 mai et le 15 septembre 2012, Régional va mettre en place une nouvelle ligne entre Deauville et Rouen, afin de renforcer la plateforme interregionale. Selon Alain Le Vern, Président de la Région Haute-Normandie et du Syndicat Mixte de l’aéroport Deauville-Normandie cette nouvelle ligne est "une opportunité pour le développement des liaisons interrégionales notamment entre la Normandie et le sud de la France et l’occasion d’étendre son réseau entre les principaux pôles économiques et touristiques français et européens. Cette nouvelle ligne régulière va permettre de développer nos échanges avec Montpellier Agglomération qui compte plus de 400 000 habitants", ajoute-t-il.

L'aller-simple devrait coûter 83 euros.