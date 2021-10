Koh-Lanta. Clémence Castel, double gagnante, fait son retour dans l'émission

Mardi 24 août, à 21 h 05, Koh-Lanta revient sur TF1 avec des aventuriers qui ont marqué les 20 ans d'existence de l'émission. Parmi eux, la Manchoise Clémence Castel, la seule à avoir remporté deux fois la victoire, en 2005 et 2018. Elle revient sur cette saison hors-norme.

Qu'est-ce qui vous a décidé à accepter une 4e participation ?

"En janvier dernier, quand la production m'a appelée pour me proposer cette édition anniversaire avec la crème de la crème des aventuriers, je me suis dit que j'allais regretter de ne pas y participer. J'ai essayé de jouer différemment, avec un peu plus de panache."

Quelles sont les nouveautés de cette édition "Koh-Lanta : la légende" ?

"Au départ, nous étions un camp de femmes contre un camp d'hommes, donc il a fallu se débrouiller, et on était plutôt toutes contentes d'être entre nous. Sinon, on a retrouvé des épreuves classiques, que les candidats et téléspectateurs aiment retrouver. D'autres, inédites. La production a tout fait pour nous surprendre et pour surprendre les téléspectateurs."

Comment vous êtes-vous préparée ?

"Je me suis entraînée sérieusement de janvier à avril, quasi quotidiennement deux à trois heures par jour, et j'ai aussi repris la méditation. Mon établissement à Cherbourg [le bar de nuit le QG, ndlr] était fermé et j'ai eu la chance, contrairement à d'autres patrons, d'avoir cette échappatoire. Sans en dire trop, je me suis trouvée à un bon niveau, une fois sur place, même si la barre était très haute avec ce casting 5 étoiles."

Quel a été votre relation avec les autres candidats ?

"Forcément, il y avait de la compétition, parce qu'on était tous là pour aller le plus loin possible. En revanche, j'ai toujours tout fait pour que ça se passe au mieux, c'est-à-dire que j'essayais de m'adapter, d'arrondir les angles et de comprendre les autres pour qu'il y ait le moins de tension possible."

Est-ce qu'on s'habitue à la vie sur le camp ?

"La survie reste toujours difficile, même après trois participations. Malgré tout, quelques automatismes reviennent, comme la manière d'ouvrir une noix de coco. Ce qu'on arrive à mieux gérer quand on a déjà participé, c'est la faim et le manque de nourriture."

Qu'est-ce qui vous anime au fur et à mesure des saisons ?

"Je pense que le goût de l'aventure et des défis restera toujours en moi, quel que soit mon âge, que ce soit dans Koh-Lanta ou dans la vie de tous les jours."

Un dernier mot ?

"J'ai été très fière d'avoir participé à cette édition qui marquera l'histoire de Koh-Lanta. On a tous vécu une super aventure, on a vibré dans ce Koh-Lanta, et c'est ce qu'on est venu chercher. Donc j'engage tout le monde à regarder ce soir, et les autres mardis, parce que ça va être une aventure vraiment exceptionnelle."