Parce qu’elle le mérite bien

Elle avoue avoir eu une petite appréhension. Mais finalement tout s’est bien passé. Et c’est avec simplicité et naturel qu’Ophélie Leblond, 15 ans, a reçu, vendredi 24 février, des mains de la députée-maire Valérie Fourneyron le Prix du mérite décerné par l’Association Rouennaise d’Education de la Jeunesse (AREJ) qui oeuvre sur les Hauts de Rouen. Entourée de sa mère, de ses frères et soeurs, de ses amis et des membres de l’AREJ. Heureuse mais lucide : “Je ne suis pas un modèle” précise-t-elle d’emblée. Son envie : donner une image positive de son quartier.

Après avoir grandi aux Sapins, Ophélie est aujourd’hui élève en seconde au lycée Flaubert et prouve qu’on peut être née là-haut et avoir un parcours ambitieux. “Petite, je voulais être infirmière puis généraliste...” Aujourd’hui ce serait plutôt médecin spécialiste. “J’aime bien les gens,” propose-t-elle en guise d’explication. Sur son visage presque timide, on devine encore les traces d’une enfant tenace. “Je ne me décourage pas facilement”. Puis elle corrige : “En fait, je ne lâche rien”.

Cette énergie, elle la canalise depuis trois ans en pratiquant la boxe anglaise, discipline dans laquelle elle excelle. Championne de France en pré-combat, elle est passée chez les amateurs. Parfaite, Ophélie ? Surtout reconnaissante envers son entourage. Reconnaissante aussi à l’AREJ qu’elle fréquente depuis l’âge de 10 ans et qui ne lui a laissé que des bons souvenirs. Les mercredis après-midi et les sorties à Cany-Barville... Aujourd’hui, à son tour elle veut donner et s’impliquer sur le quartier. “Dès que je peux, j’aide pour le soutien scolaire”, observe-t-elle, “c’est normal !”. Certes, mais cela mérite d’être mentionné.

Ariane Duclert

(Photo Ariane Duclert)