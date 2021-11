Découverte : Fourteen sort son 1er album

Il respire la bonne humeur et l’on comprend vite pourquoi : Fourteen n’est pas qu’un groupe de musique, c’est aussi une bande de potes : Thomas (guitare et voix), Clément (batterie), et les deux Antoine(guitare et basse). Leur musique ? “Du rock surtout mais aussi du punk et parfois de la pop. Mais on aime explorer d’autres styles, comme le reggae ou le rap.”

Tout a commencé en 2006 : Thomas monte un groupe de rock au lycée, qui s’étoffe jusqu’à obtenir, en octobre 2010, sa formation actuelle. Depuis, les quatre compères enflamment bars et salles. Ils se sont d’abord fait remarquer par leur reprise de tubes connus.

Les chansons de leur cru ont vite suivi. Tous les quatre travaillent à l’élaboration des titres, même si en général c’est Thomas qui s’attelle à l’écriture des textes. “On compose souvent la musique avant les paroles, pour qu’elles collent le mieux possible aux sons.”

Aujourd’hui, Fourteen passe un cap : il a sorti, le 23 mars, son premier album, Bad Mother Rocker.

Pratique. www.facebook.com/fourteenstyle. Concerts à Rouen, vendredi 6 avril, à 21h, à l’Emporium et jeudi 19 avril, à 21h, au Bateau Ivre.