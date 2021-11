Rouen : Pony Pony Run Run en concert au 106

Pony Pony Run Run c’est l’histoire d’une rencontre entre deux frères musiciens d’Angers et un claviériste nantais. Formé en 2005, le groupe obtient deux consécrations en 2010. Il est nommé groupe révélation du public aux Victoires de la musique et meilleur groupe français de l’année aux Music Awards.

Pony Pony Run Run était déjà passé sur la scène du 106. Après un premier album disque de platine, les trois Français reviennent à Rouen avec leur nouvel opus, portant tout simplement leur nom. Au menu de cette soirée : de l’électro dance floor et du rock “power pop”, par l’un des groupes les plus déjantés de la scène actuelle. Influence rock des années 80 et mélodies pop tout azimut, c’est l’événement du mois d’avril !

Pratique. Pony Pony Run Run, samedi 7 avril, à 20h, au Hangar 106, quai Jean de Béthencourt, à Rouen. Tarif : 22,80 €. Infos au 02 32 10 88 60.