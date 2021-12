Elections : l'UMP de Rouen ne laissera rien au hasard

"Nous recevons des consignes nationales, mais, localement, nous avons beaucoup d’autonomie", confie le délégué de circonscription. Combien d’adhérents tractent et boîtent ? Jack Duval n’en révèle pas le nombre, affirmant que celui-ci a "légèrement augmenté" en 2011.

Présente sur les marchés, l’UMP rouennaise, dont le QG donne sur la place de la haute Vieille Tour, s’active également au collage d’affiches, "uniquement sur les supports officiels, les colonnes Morris". Ces “opérations commando” s’intensifient à mesure que l’élection approche.

Jusqu'au matin du vote

Le premier collage est confié à une entreprise, puis c’est aux militants d’assurer l’entretien, la veille et le remplacement, si besoin. "Le matin du vote, nous vérifierons que les affiches du candidat soient clean”. Une question d'image.

Mais la campagne consiste aussi "à faire la chasse aux abstentions" et à faciliter les procurations des adhérents absents le jour du vote. L’UMP ne néglige pas non plus les maisons de retraite, selon Jack Duval. Enfin, le jour du vote, le parti présidentiel place "un maximum d’adhérents dans les bureaux de vote. Ils sont assesseurs. C’est une présence citoyenne".