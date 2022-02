[Reportage] Ouistreham. Les baigneurs au rendez-vous pour le grand plouf !

Dès l'ouverture au public en début d'après-midi, une petite file d'attente s'est formée devant la piscine Aquabella de Ouistreham. Ce mercredi 9 juin ne marque pas la réouverture mais bien l'ouverture de ce nouvel équipement, flambant neuf. C'est un grand jour pour le gérant Rémi Barthow : "Le stress montait de jour en jour, mais quel soulagement ce matin ! Nos premiers cours d'aquagym et d'aquabike ont fait carton plein !"

Rémi Barthow, le gérant de la piscine Aquabella de Ouistreham.

Dans l'eau ou sur le bord du bassin, chacun a le sourire, heureux de pouvoir à nouveau faire trempette. "On était pressés ! On n'a pas eu de vacances l'année dernière, il était temps !" raconte Sandra Omar, venue découvrir la nouvelle piscine avec ses deux enfants. Elle reste tout de même sur sa faim. "Je suis un peu déçue du rapport qualité/prix. J'ai payé 17 € pour trois et c'est petit !" Dans le bassin ludique, Sandra Guillouet n'est pas du même avis, elle profite avec Léa et Théo, ses enfants. "Les enfants sont super contents, ils n'attendaient que ça ! On a pied partout dans le bassin, c'est chouette !"

L'arrivée du toboggan de 70 m de long !

À l'extérieur, côté plage, les petits peuvent profiter d'une pataugeoire et de jeux ludiques et les plus grands, de transats au soleil. L'occasion parfaite pour faire bronzette !

L'espace extérieur donne envie, côté plage.

Pour une entrée classique ou une activité, il est nécessaire de réserver sa place ici. La piscine est limitée à une jauge de 50 % au sein de la structure, soit cent baigneurs maximum au même moment.