Régionales. La Normandie qui nous rassemble dévoile ses têtes de liste

La campagne des élections régionales 2021 bat son plein. La liste La Normandie qui nous rassemble, conduite par Mélanie Boulanger et Laetitia Sanchez, a publié vendredi 7 mai ses représentants par département. Pour le Calvados, le candidat désigné est Rudy L'Orphelin, conseiller municipal de Caen et conseiller communautaire de Caen la Mer. Dans la Manche, Anna Pic, maire adjointe de Cherbourg-en-Cotentin en charge des relations internationales, des coopérations décentralisés et de l'enseignement supérieur, sera la tête de liste. Laurent Beauvais, conseiller régional sortant, représentera l'Orne. L'écologiste Laetitia Sanchez, maire de Saint-Pierre-du-Vauvray et présidente du groupe EELV à la Région Normandie, mènera la liste de l'Eure. Enfin, Mélanie Boulanger, maire de Canteleu et vice-présidente de la Métropole de Rouen Normandie en charge de la jeunesse, la vie étudiante, l'enseignement supérieur et de recherche, conduira la liste en Seine-Maritime. Leur volonté : faire de la Normandie une région qui répare, qui protège et qui prépare !