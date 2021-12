La Césars du cinéma à l'Omnia

Venez découvrir, durant deux heures, des courts-métrages inédits lors de la nuit en or des Césars qui est organisée à l'Omnia République de Rouen.

Dès 20h, le public pourra découvrir le César du meilleur court métrage français 2012, L'accordeur, ainsi qu'une sélection de courts-métrage :

- Neplavci de Jakub Smid (Rép.Tchèque)

- Trotteur de Arnaud Brisebois et Francis Leclerc (Canada)

- The Palace de Anthony Maras (Australie)

- Pitch black heist de John Laclean (Royaume-Uni)

- The Boy in the Bubble de Kealan O’Rourke (Irlande)

- Olifantenvoaten de Dan Geesin (Pays-bas)

Lors de la soirée le public pourra rencontrer et débattre avec le lauréat du meilleur court métrage français 2012, Olivier Treiner, qui a reçu le César pour l'Accordeur.