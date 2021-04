Rouen. Covid-19 : des premières injections au Vaccin'Arena

Pas de queue devant le Kindarena de Rouen, rebaptisé Vaccin'Arena, jeudi 8 avril dans la matinée. Les rendez-vous dans l'un des trois vaccinodromes du département sont minutés et la circulation y est fluide, comme l'ont constaté les premiers bénéficiaires du matin.

"Pas d'attente, les gens sont à l'écoute, ils conseillent et informent", raconte Vanessa, vaccinée contre la Covid-19 en tant que personnel prioritaire, puisqu'elle travaille en laboratoire. Afida et Abdallah travaillent tous les deux dans le médico-social et étaient à ce titre, eux aussi, prioritaires. Comme les autres, ils ont bénéficié du vaccin Pfizer. Un soulagement pour eux, étant donné les polémiques récentes autour d'AstraZeneca, soupçonné d'avoir provoqué de très rares cas de thromboses.

"J'avais des craintes, comme tout le monde, raconte Afida, avec tout ce que l'on raconte aux infos…"

"Je ne souhaitais vraiment pas me faire vacciner avec AstraZeneca, confirme Abdallah. Il y a eu, depuis le début, une mauvaise presse qui a semé le doute", estime-t-il.

Pour Sophie, qui souffre d'un cancer de moins de trois ans avec l'ablation de plusieurs organes, le produit importait peu. "Le principal, c'est d'être vaccinée !", raconte-t-elle soulagée, faisant partie des patients à haut risque.

Objectif : 2 000 à 2 500 vaccinations par jour

Quatre cents personnes doivent être vaccinées dès le premier jour au Vaccin'Arena à Rouen, avant une montée en charge progressive en mai et juin pour atteindre 2 000 à 2 500 vaccinations quotidiennes. Le centre est géré par un groupement de partenaires composé du CHU de Rouen, de professionnels de santé libéraux, de la Métropole Rouen Normandie et du SDIS 76. Toutes les premières injections avec les produits à ARN messager, Pfizer et Moderna, seront désormais réalisées au sein de ce Vaccin'Arena. Les trois centres de vaccination gérés par le CHU de Rouen jusqu'à maintenant, à Charles-Nicolle, Saint-Julien et à l'hôpital de Bois-Guillaume, ne vaccineront plus que les personnes ayant déjà reçu une première dose dans ces centres.

Dans un premier temps, le Vaccin'Arena est ouvert du lundi au samedi, de 9 heures à 19 heures, pour les personnes éligibles. Les rendez-vous peuvent se prendre via le site doctolib ou par téléphone au 02 79 46 11 56 et au 0800 009 110.