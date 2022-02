Euro 2012 : Les Bleus jouent leur place en quart

Un simple match nul et la France se qualifie pour les quarts de finale. Les hommes de Laurent Blanc jouent en effet leur 3e et dernière rencontre de poule ce soir contre la Suède. Une équipe déjà éliminée et qui n'a plus rien à espérer de cette compétition. A priori un avantage pour les Bleus, mais qui peut se retourner contre eux. Les coéquipers d'Ibrahimovic joueront libérés et peuvent chercher à sortir de la compétition la tête haute.

L'Espagne ou l'Italie en quart

Toutefois, une défaite n'éliminerait pas nécessairement l'équipe de France. La qualification se jouerait alors à la différence de buts avec l'Angleterre, si cette dernière perd contre l'Ukraine. Mais la France doit assurer sa première place du groupe pour éviter de se retrouver face à l'Espagne championne d'Europe en titre en quart de finale et grand favori de la compétition, même si ele n'a pas montré grand chose depuis le début de l'Euro.

Les hommes de Vicente del Bosque se sont imposés hier soir contre la Croatie, 1 but à 0 grâce à un but de Navas à la 88e minute. Ils terminent en tête de leur poule. Ils recontreront alors le 2e du groupe D, celui de la France.

Si les Bleus terminent 1ers de leur groupe, ils affronteront les Italiens, vainqueurs hier soir des Irlandais sur le score de 2 buts à 0 : buts d'Antonio Cassano sur corner à la 35e minute et de Mario Balotelli également sur corner à la 90e. Un match en forme de revanche de la finale de la Coupe du Monde 2006