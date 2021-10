Podcast. Alexandre Poussin, l'aventure en famille à Madagascar

La famille Poussin a parcouru près de cinq mille kilomètres en quatre ans pour réaliser le tour de Madagascar à pied. Après leurs aventures africaines en couple racontées dans les deux tomes d'Africa Trek, vendus à plus de 300 000 exemplaires, Alexandre et Sonia Poussin ont embarqué leurs enfants, Philaé et Ulysse, âgés de 9 et 6 ans, pour un périple hors normes.

La pari de l'intensité

Un voyage au long cours initiatique et fabuleux à la rencontre des malgaches, de leur culture et de leur histoire sur des pistes improbables. La famille Poussin, sa charrette, ses zébus et ses deux équipiers malgaches nous font découvrir un pays multiples, d'une beauté saisissante, mais aussi l'un des plus pauvres du monde. Alexandre Poussin est un écrivain-voyageur remarquable qui ose vivre en dehors des chemins tracés et fait le pari de l'intensité. Il a l'élégance de partager sa quête avec nous depuis 30 ans. Ce nouveau carnet de bord, " Mada Trek ", est aussi riche que les précédents.

Entretien avec Alexandre Poussin :

Alexandre et Sonia Poussin - MADA TREK - De Tana à Tuléar - Robert Laffont - 21,50 euros