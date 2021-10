Coupe de France. Caen bat Guingamp et verra les stars du Paris SG 

Le match.

D'abord totalement souverains dans le jeu face à des Bretons débordés et sans jus, les Normands du SM Caen ont dû attendre le temps additionnel de première période pour matérialiser leurs efforts au score sur un but de Deminguet (45e). Au retour des vestiaires, c'est un break qu'obtiennent les Malherbistes grâce à Gioacchini qui reprend de volée une ouverture de Jeannot (47e). La suite des débats voit l'EA Guingamp tout tenter pour revenir mais quand Riou ne parade sur sa ligne, Sorbon puis N'Gbakoto trouvent le poteau et la barre (65e, 69e). L'orage passé, Sampaio commet une erreur rédhibitoire et permet à Mendy de plier les débats (76e). M'Changama sera le seul breton à trouver les filets au bout du temps additionnel d'un splendide mais anecdotique coup franc (90e+3).

Grâce à cette qualification, les Caennais auront le redoutable honneur de recevoir le Paris Saint-Germain en 32e de finale de l'épreuve, le mardi 9, mercredi 10 ou jeudi 11 février prochain, au stade d'Ornano et à huis clos.

Les buts.

45e : Coup franc joué en retrait de Pi. La reprise de Deminguet est déviée par plusieurs jambes dans la meute et trompe Larsen.

Guingamp : 0- Caen : 1

47e : Longue ouverture de Jeannot pour Gioacchini qui se jette et signe une volée croisée qui fait mouche.

Guingamp : 0- Caen : 2

76e : Centre de Gioacchini que Sampaio veut couper mais ce dernier trompe Larsen et permet à Mendy de conclure.

Guingamp : 0- Caen : 3

90+3e : Coup franc excentré de M'Changama qui vient nettoyer la lucarne de Riou.

Guingamp : 1- Caen : 3

La fiche

Mi-temps : 0-1, Arbitre : M.Lissorgue , Spectateurs : huis-clos ; Avrtissements : Guingamp : Sampaio (37e) , Caen : Jeannot (64e)

GUINGAMP : Larsen, Palun, N'Denbe, Sorbon, Sampaio, Roux (Fofana 73e), Ba (N'Gbakoto 58e), M'Changama (cap), Livolant, Pelé (Rodelin 57e), Phaeton (Gomis 57e), entr : Mecha Bazdarevic

CAEN : Riou, Vandermersch, Armougom, Rivierez (cap), Weber, Lepenant, Pi (Beka Beka 63e), Gioacchini (Kyeremeh 79e), Deminguet (Traoré 63e), Jeannot (N'Sona 70e), Mendy (Bammou 77e), entr : Pascal Dupraz

But : Guingamp : M'Changama (90+3e), Caen : Deminguet (45e), Gioacchini (47e), Mendy (76e)