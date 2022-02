Cet été, les piscines s'amusent

Un jeudi après-midi, à la piscine de l’île Lacroix, à Rouen. Dans le bassin intérieur, une vingtaine d’enfants s’en donnent à coeur joie sur des structures gonflables. Dans le bassin extérieur, sous un ciel menaçant, l’ambiance est plus “studieuse”. Quelques dizaines d’adultes, venus “faire des lignes”, nagent en silence. C’est l’été que les piscines enregistrent leurs plus fortes affluences. Une règle à nuancer selon les humeurs du ciel.

Ce mois-ci, par exemple, le temps maussade n’a pas poussé les Rouennais dans les bassins. “Ce début d’été n’est vraiment pas propice”, reconnaît Thierry Laridon, responsable animations au service des sports de la Ville de Rouen, qui compte quatre piscines, dont une actuellement fermée pour travaux (lire ci-dessous).

Piscines à 1 €

A Rouen, la piscine de l’île Lacroix est la plus fréquentée, surtout l’été. En 2011, elle avait attiré 28 000 nageurs en juillet et 38 000 en août. Une différence s’expliquant par une météo plus clémente et l’opération “Piscine à 1 €”, menée en août. Quand la ville se vide, il reste donc la piscine... “Le prix d’un euro pour les Rouennais booste la fréquentation”, indique Thierry Laridon.

L’été est également souvent l’occasion de proposer des animations pour attirer le baigneur. Jusqu’à la fin juillet, dans le cadre de Rouen sur mer, les piscines de Rouen invitent les 6-10 ans, sur réservation, à des initiations à la natation tout en profitant des jeux gonflables. “Le projet de la ville est que chaque enfant sache nager en entrant en 6e”.

Il n’y a pas qu’à Rouen que les piscines innovent. Ainsi, la société Vert Marine, qui gère quatre piscines dans l’agglomération, propose diverses animations en juillet et août. A Mont-Saint-Aignan, Eurocéane met le jeu à l’honneur les 20 juillet et 23 août. Des structures gonflables seront de sortie et des challenges et défis organisés, le tout dans une ambiance musicale festive.

Une animation que l’on retrouve le 22 août à la piscine Transat, à Bois-Guillaume-Bihorel. Du 31 juillet au 5 août et du 27 août au 2 septembre, de nouveau à Eurocéane, une structure gonflable multi-sports, accessible à tous, sera montée sur les pelouses extérieures.

Du côté d’Elbeuf, la piscine de la Ceriseraie met en place des cours d’aquagym “spécial été”, les mardis et jeudis, à 20 h. A Cléon, la piscine des Feugrais propose quant à elle une animation “water-ball” le 6 août et un château gonflable les 27 juillet et 24 août.

Eurocéane reste le navire amiral de Vert Marine. “C’est la piscine la plus fréquentée de l’agglomération avec près de 270 000 entrées publiques annuelles”, note Philippe Jourdan, responsable de la communication du groupe spécialisé dans les équipements de loisirs. Loin derrière, les piscines des Feugrais et de la Ceriseraie affichent des chiffres plus modestes (60 000 et 70 000 entrées par an), “mais en très nette hausse : + 30 % depuis la reprise en gestion des deux sites par Vert Marine en 2009”. Une offre accrue d’activités en tout genre aurait renforcé leur attractivité. Les piscines ont du potentiel.